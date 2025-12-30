Ричмонд
В Купянске погиб пресс-офицер Московского военного округа Шутов

Минобороны России сообщило о гибели на Украине пресс-офицера Московского военного округа майора Дмитрия Шутова.

Как говорится в некрологе, опубликованном в газете «Красная звезда», Шутов находился на купянском направлении.

Шутов окончил Военный университет Минобороны и с 2019 года работал в сфере информационного обеспечения, служил в Сирии и на СВО.

В 2024 году его назначили офицером пресс-службы Московского военного округа. Был награждён медалью «За храбрость» II степени посмертно и другими ведомственными наградами.

