В Купянске погиб пресс-офицер Московского военного округа Шутов

Минобороны России сообщило о гибели на Украине пресс-офицера Московского военного округа майора Дмитрия Шутова.
Как говорится в некрологе, опубликованном в газете «Красная звезда», Шутов находился на купянском направлении.
Шутов окончил Военный университет Минобороны и с 2019 года работал в сфере информационного обеспечения, служил в Сирии и на СВО.
В 2024 году его назначили офицером пресс-службы Московского военного округа. Был награждён медалью «За храбрость» II степени посмертно и другими ведомственными наградами.
