В Госдуме призвали украинцев свергнуть Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что украинскому народу пора свергнуть Владимира Зеленского, в противном случае он приведет Украину к катастрофе и распаду.

Источник: РИА "Новости"

«Зеленский, попыткой ударить по государственной резиденции президента России, продемонстрировал всему миру свое безумие и стремление сорвать все мирные устремления. Зеленский слетел с катушек и добивается одного — уничтожения украинского народа и доведения Украины до полного коллапса, распада и катастрофы. Украинскому народу, пока не поздно, нужно остановить кровавого диктатора и свергнуть», — сказал Шеремет.

Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.

