Медведев заявил, что «костлявая» дышит в спину Зеленскому

«Костлявая» именно сейчас дышит в спину Владимиру Зеленскому, а грядущий год может стать для него последним. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В посте политик напрямую фамилию Зеленского не назвал, но напомнил, что недавно тот пожелал смерти «одному человеку». По словам замглавы Совбеза, все понимают, что глава киевского режима хочет гибели всей России. Медведев добавил, что Зеленский перешел от слов к действиям и дал указания нанести массированный удар.
«Не буду здесь писать о его насильственной смерти, хотя именно сейчас костлявая часто дышит (ему) в спину», — подчеркнул Медведев.
Он также назвал важным, чтобы после скорой кончины «заспиртованное тельце зеленого гомункула» тщательно изучили, а затем выставили в Кунсткамере в Санкт-Петербурге.
«З останнім роком (“С последним годом” — прим. редакции)», — заключил Медведев.
Ранее Медведев заявил, что Зеленскому придется всю жизнь прятаться из-за атаки БПЛА на резиденцию президента РФ в Новгородской области.