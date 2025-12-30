Медведев заявил, что «костлявая» дышит в спину Зеленскому

В посте политик напрямую фамилию Зеленского не назвал, но напомнил, что недавно тот пожелал смерти «одному человеку». По словам замглавы Совбеза, все понимают, что глава киевского режима хочет гибели всей России. Медведев добавил, что Зеленский перешел от слов к действиям и дал указания нанести массированный удар.