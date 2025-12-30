В США сделали заявление о причастности ЕС к атаке на резиденцию Путина

«Мои два цента: Трамп хочет мира, Путин хочет мира, Зеленский делает всё, что ему указывают представители ЕС», — объяснил свою позицию Флинн.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Украина пыталась нанести удар по резиденции Путина. Расчёты ПВО отразили атаку, уничтожив 91 беспилотник. Жертв и разрушений не было. Лавров заявил, что Россия пересмотрит свою позицию в ответ на эту атаку. Путин также сообщил об этом решении Трампу. Тот отметил, что «очень рассержен» атакой Киева на резиденцию российского лидера.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.