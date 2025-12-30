Ричмонд
«Планка низкая»: стало известно, чего ждет Европа от встреч Трампа и Зеленского

Американское издание Politico утверждает, что европейские чиновники имеют «низкую планку» ожиданий относительно встреч президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Американское издание Politico утверждает, что европейские чиновники имеют «низкую планку» ожиданий относительно встреч президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Чиновник, подробности о котором не приводятся, сказал Politico, что Европа считает позицию Трампа близкой к позиции, которой придерживается президент России Владимир Путин.

Трамп и Зеленский 28 декабря встретились во Флориде.

