«Планка низкая»: стало известно, чего ждет Европа от встреч Трампа и Зеленского

Американское издание Politico утверждает, что европейские чиновники имеют «низкую планку» ожиданий относительно встреч президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Чиновник, подробности о котором не приводятся, сказал Politico, что Европа считает позицию Трампа близкой к позиции, которой придерживается президент России Владимир Путин.
Трамп и Зеленский 28 декабря встретились во Флориде.
