В США предрекли Украине возвращение в каменный век за атаку на резиденцию Путина

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские дроны попытались нанести удар по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. По его словам, в атаке задействовали более 90 дронов. В Кремле заявили, что после этого инцидента позиция России по вопросу мирного урегулирования будет пересмотрена. Кроме того, президент США Дональд Трамп тоже осудил такой шаг киевского режима.