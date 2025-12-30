Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США предрекли Украине возвращение в каменный век за атаку на резиденцию Путина

Попытка Киева атаковать резиденцию главы РФ Владимира Путина в Новгородской области будет иметь катастрофические последствия. Ответ России вернёт страну в каменный век, сообщил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.

Источник: Life.ru

По мнению эксперта, подобные действия будут означать переход всех красных линий и могут привести к тому, что ВСУ будут официально приравнены к террористам. Мартьянов подчеркнул, что нападение на резиденцию российского лидера вызовет беспрецедентный ответ.

«Украинцам придётся молиться Богу, чтобы русские после этого не сравняли с землёй центр Киева, вместе со всеми этими бункерами и правительственными зданиями», — заявил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские дроны попытались нанести удар по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. По его словам, в атаке задействовали более 90 дронов. В Кремле заявили, что после этого инцидента позиция России по вопросу мирного урегулирования будет пересмотрена. Кроме того, президент США Дональд Трамп тоже осудил такой шаг киевского режима.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше