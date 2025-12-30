В США предрекли Украине возвращение в каменный век за атаку на резиденцию Путина

По мнению эксперта, подобные действия будут означать переход всех красных линий и могут привести к тому, что ВСУ будут официально приравнены к террористам. Мартьянов подчеркнул, что нападение на резиденцию российского лидера вызовет беспрецедентный ответ.
«Украинцам придётся молиться Богу, чтобы русские после этого не сравняли с землёй центр Киева, вместе со всеми этими бункерами и правительственными зданиями», — заявил он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские дроны попытались нанести удар по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. По его словам, в атаке задействовали более 90 дронов. В Кремле заявили, что после этого инцидента позиция России по вопросу мирного урегулирования будет пересмотрена. Кроме того, президент США Дональд Трамп тоже осудил такой шаг киевского режима.
