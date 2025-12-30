Медведев заявил о несбывшихся прогнозах Запада по российской экономике

Напомним, в сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что экономика России заняла первое место в Европе и четвертое в мире по паритету покупательной способности. Министр отметил, что Запад предрекал после начала спецоперации стране экономический крах, полную изоляцию, превращение государства и её руководства в изгоев.