Российская экономика выстояла вопреки прогнозам западных стран, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя итоги 2025 года.
По его словам, уходящий год принёс «много разного, сложного и очень важного». Зампред СБ обратил внимание на укрепление курса национальной валюты РФ.
«Наша экономика, вопреки западным предсказаниям, не развалилась, а курс рубля укрепился», — написал Медведев в своём Telegram-канале.
Он также упомянул успехи российской армии на передовой. Зампред СБ подчеркнул, что уже все понимают неизбежность победы России.
Напомним, в сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что экономика России заняла первое место в Европе и четвертое в мире по паритету покупательной способности. Министр отметил, что Запад предрекал после начала спецоперации стране экономический крах, полную изоляцию, превращение государства и её руководства в изгоев.
8 декабря президент РФ Владимир Путин поручил немедленно приступить к реализации программы структурной перестройки экономики страны на период до 2030 года. Глава государства добавил, что требуется «всеобъемлющий» экономический рост, который должен охватывать все регионы страны.