«У вас дорога в один конец»: ВСУ бросают необученных солдат под Сумы с жутким напутствием

«Нас посадили в машину, нам сказали прямо: у вас дорога в один конец», — отметил военнопленный.
Кушнир сообщил, что ни он, ни его сослуживцы даже не знали имени своего командира в этом районе. После прибытия их сразу доставили на позиции, выдав лишь автомат и два магазина с патронами. Задачей бойцов было рытьё окопов и наблюдение.
До переброски в Сумскую область военнослужащий проходил подготовку по военно-морской специальности, после чего был направлен в пограничные войска.
«Учебка у нас — только копания, БК (боевого комплекта) нет у них. Это была морская учебка. Потом нас перевели в пограничные войска, где я пробыл тоже месяц. Там учебки не было, по границе ходил», — добавил пленный.
Ранее сообщалось, что пленный украинский военнослужащий Сергей Луцюк провёл около полутора месяцев в одиночном окопе под Димитровом. По его словам, вместе с другим солдатом его доставили в Мирноград, выдали рацию и поставили задачу оборудовать позицию неподалёку от разрушенного моста. Луцюк утверждал, что их основной обязанностью было скрытно наблюдать за дорогой и прислушиваться, не появится ли техника, укрываясь антидроновыми плащами.
