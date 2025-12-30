Ричмонд
«У вас дорога в один конец»: ВСУ бросают необученных солдат под Сумы с жутким напутствием

Командование отправляет на оборону Сумской области необученных пограничников, прямо предупреждая их о неминуемой гибели. Об этом рассказал пленный военнослужащий 17-го пограничного отряда ВСУ Виктора Кушнир.

Источник: Life.ru

«Нас посадили в машину, нам сказали прямо: у вас дорога в один конец», — отметил военнопленный.

Кушнир сообщил, что ни он, ни его сослуживцы даже не знали имени своего командира в этом районе. После прибытия их сразу доставили на позиции, выдав лишь автомат и два магазина с патронами. Задачей бойцов было рытьё окопов и наблюдение.

До переброски в Сумскую область военнослужащий проходил подготовку по военно-морской специальности, после чего был направлен в пограничные войска.

«Учебка у нас — только копания, БК (боевого комплекта) нет у них. Это была морская учебка. Потом нас перевели в пограничные войска, где я пробыл тоже месяц. Там учебки не было, по границе ходил», — добавил пленный.

Ранее сообщалось, что пленный украинский военнослужащий Сергей Луцюк провёл около полутора месяцев в одиночном окопе под Димитровом. По его словам, вместе с другим солдатом его доставили в Мирноград, выдали рацию и поставили задачу оборудовать позицию неподалёку от разрушенного моста. Луцюк утверждал, что их основной обязанностью было скрытно наблюдать за дорогой и прислушиваться, не появится ли техника, укрываясь антидроновыми плащами.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.