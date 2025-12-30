Узбекистан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Афганистан

По данным Организации Объединённых Наций, суровая зима этого года усилила гуманитарный кризис в Афганистане — более 17 миллионов человек сталкиваются с продовольственной нехваткой, из них свыше 4 миллионов — дети. Всемирная продовольственная программа ООН оценивает, что для преодоления кризиса стране необходимо около 500 миллионов долларов, однако донорская поддержка пока остаётся недостаточной.