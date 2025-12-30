Узбекистан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Афганистан

На этот раз гуманитарный груз включает продукты питания, лекарства и медицинское оборудование. Общий вес отправленной помощи составляет около 390 тонн.
По данным Организации Объединённых Наций, суровая зима этого года усилила гуманитарный кризис в Афганистане — более 17 миллионов человек сталкиваются с продовольственной нехваткой, из них свыше 4 миллионов — дети. Всемирная продовольственная программа ООН оценивает, что для преодоления кризиса стране необходимо около 500 миллионов долларов, однако донорская поддержка пока остаётся недостаточной.
Узбекистан остаётся одним из немногих государств региона, которые системно оказывают помощь соседнему народу. В течение 2025 года это уже четвёртая партия гуманитарной помощи, направленная нашей страной в Афганистан.
Данная поддержка направлена на смягчение социальных последствий кризиса, содействие укреплению стабильности и обеспечение элементарных гуманитарных потребностей населения соседней страны.