Kyiv Post: европейские лидеры потребовали от Трампа гарантий для Украины

Европейские лидеры в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом потребовали письменно закрепить гарантии безопасности для Украины до обсуждения прекращения огня и территориальных вопросов.

Европейские лидеры в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом потребовали письменно закрепить гарантии безопасности для Украины до обсуждения прекращения огня и территориальных вопросов. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на европейских чиновников.

Как отмечает газета, в ходе общения с Трампом европейцы заявили, что в любой сделке «в первую очередь должны быть в письменной форме закреплены гарантии защиты Украины, прежде чем приступать к вопросам прекращения огня, референдумов и границ».

Ранее в воскресенье Владимир Зеленский встречался с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По итогам он заявил, что гарантии безопасности между США и Украиной «согласованы на 100%». После двусторонних переговоров Трамп и Зеленский провели совместный телефонный разговор с европейскими лидерами.

Во время встречи с Трампом Зеленский допустил проведение референдума по некоторым пунктам мирного плана.

