Kyiv Post: европейские лидеры потребовали от Трампа гарантий для Украины

Ранее в воскресенье Владимир Зеленский встречался с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По итогам он заявил, что гарантии безопасности между США и Украиной «согласованы на 100%». После двусторонних переговоров Трамп и Зеленский провели совместный телефонный разговор с европейскими лидерами.