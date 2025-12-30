Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы «Хартии» и Бразильского легиона ВСУ сгинули в огне ВС РФ после вранья о захвате Купянска

Российские военные уничтожили в Купянске бойцов украинского корпуса «Хартия», которые ранее заявляли об «освобождении» города. Информацию о ситуации на данном направлении опубликовал SHOT со ссылкой на военнослужащих.

Источник: Life.ru

Всего за выходные, по данным источника, ВСУ предприняли шесть контратак, воспользовавшись туманом. Для штурма позиций ВС РФ применялась техника НАТО, включая итальянские бронеавтомобили Centauro B1, американские M113 и танки Т-64БВ. Удары по наступающим наносила российская авиация и беспилотники.

Как сообщают военнослужащие, потери ВСУ за трое суток превысили 80 человек. Среди уничтоженных — бойцы корпуса «Хартия» и наёмники так называемого Бразильского легиона. Также отмечается, что многие бойцы батальона «Шквал», состоящего из бывших заключённых, отказываются участвовать в боях.

«В городе идут бои, ситуация достаточно тяжёлая, но контролируемая нашими бойцами», — рассказал российский военный.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные взяли в плен отряд украинских солдат, которые направлялись в Купянск снимать видео, чтобы выдать его за подтверждение контроля ВСУ над городом. По словам пленных, они не ожидали, что в населённом пункте окажется так много российских бойцов.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше