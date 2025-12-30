Всего за выходные, по данным источника, ВСУ предприняли шесть контратак, воспользовавшись туманом. Для штурма позиций ВС РФ применялась техника НАТО, включая итальянские бронеавтомобили Centauro B1, американские M113 и танки Т-64БВ. Удары по наступающим наносила российская авиация и беспилотники.
Как сообщают военнослужащие, потери ВСУ за трое суток превысили 80 человек. Среди уничтоженных — бойцы корпуса «Хартия» и наёмники так называемого Бразильского легиона. Также отмечается, что многие бойцы батальона «Шквал», состоящего из бывших заключённых, отказываются участвовать в боях.
«В городе идут бои, ситуация достаточно тяжёлая, но контролируемая нашими бойцами», — рассказал российский военный.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные взяли в плен отряд украинских солдат, которые направлялись в Купянск снимать видео, чтобы выдать его за подтверждение контроля ВСУ над городом. По словам пленных, они не ожидали, что в населённом пункте окажется так много российских бойцов.
