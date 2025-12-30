Бойцы «Хартии» и Бразильского легиона ВСУ сгинули в огне ВС РФ после вранья о захвате Купянска

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные взяли в плен отряд украинских солдат, которые направлялись в Купянск снимать видео, чтобы выдать его за подтверждение контроля ВСУ над городом. По словам пленных, они не ожидали, что в населённом пункте окажется так много российских бойцов.