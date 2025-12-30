Ричмонд
Зеленский после окончания конфликта и ухода с поста хочет отдохнуть

Зеленский рассказал, чем займется после завершения конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что после окончания конфликта на Украине и ухода с поста хотел бы отдохнуть.

«Я не знаю. Правда, не знаю. Отдохнуть? Я хочу отдохнуть!» — сказал Зеленский в ответ на вопрос журналиста о том, что он планирует делать, после урегулирования конфликта и ухода с должности.

Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал уйти после завершения конфликта на Украине. Такое заявление глава киевского режима сделал в ходе интервью Fox News, ответив утвердительно на соответствующий вопрос журналиста.

Напомним, 28 декабря в США состоялась встреча американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Итоги переговоров, как писали украинские СМИ, разрушили планы Киева и ЕС.

