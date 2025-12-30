По его словам, 102-я бригада теробороны не смогла удержать позиции и отступала, что вынудило командование перебросить на этот участок штурмовые подразделения. Главком отметил, что действия командира батальона получат правовую оценку, в частности, чтобы выяснить, почему им не был выполнен приказ о создании круговой обороны и уничтожении материалов, содержащих важную информацию.
«Инцидент произошёл из-за отхода бригады, которая не удержала оборону», — сказал Сырский, добавив, что в пункте остались вещи украинских военных, техника, флаги и материалы, которые могли содержать важную информацию.
Напомним, что президент России Владимир Путин получил доклад об освобождении Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова в Донецкой Народной Республике. Город Гуляйполе в Запорожской области был взят силами группировки «Восток». Ранее губернатор Евгений Балицкий сообщил, что после освобождения города российскими войсками линия фронта в Запорожской области продвинулась вглубь региона, до города Запорожье осталось менее 100 километров. По его словам, подразделения группировки войск «Восток» провели блестящую и мужественную операцию.
