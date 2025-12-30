Сырский: В ВСУ идёт расследование из-за потери командного пункта в Гуляйполе

По его словам, 102-я бригада теробороны не смогла удержать позиции и отступала, что вынудило командование перебросить на этот участок штурмовые подразделения. Главком отметил, что действия командира батальона получат правовую оценку, в частности, чтобы выяснить, почему им не был выполнен приказ о создании круговой обороны и уничтожении материалов, содержащих важную информацию.