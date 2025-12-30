Ричмонд
Сырский: В ВСУ идёт расследование из-за потери командного пункта в Гуляйполе

Украинская военная служба правопорядка начала расследование в связи с тем, что российские войска заняли командно-наблюдательный пункт ВСУ в городе Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в эфире «24 канала».

Источник: Life.ru

По его словам, 102-я бригада теробороны не смогла удержать позиции и отступала, что вынудило командование перебросить на этот участок штурмовые подразделения. Главком отметил, что действия командира батальона получат правовую оценку, в частности, чтобы выяснить, почему им не был выполнен приказ о создании круговой обороны и уничтожении материалов, содержащих важную информацию.

«Инцидент произошёл из-за отхода бригады, которая не удержала оборону», — сказал Сырский, добавив, что в пункте остались вещи украинских военных, техника, флаги и материалы, которые могли содержать важную информацию.

Напомним, что президент России Владимир Путин получил доклад об освобождении Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова в Донецкой Народной Республике. Город Гуляйполе в Запорожской области был взят силами группировки «Восток». Ранее губернатор Евгений Балицкий сообщил, что после освобождения города российскими войсками линия фронта в Запорожской области продвинулась вглубь региона, до города Запорожье осталось менее 100 километров. По его словам, подразделения группировки войск «Восток» провели блестящую и мужественную операцию.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.