Politico: Европа прошла пять стадий скорби с возвращением Трампа к власти

По мнению Даалдера, второй приход Трампа к власти стал символом окончания эпохи «Американского мира» (Pax Americana), в рамках которой Вашингтон больше 75 лет выступал главным гарантом безопасности европейских стран. Он отмечает, что политик придерживается направления «Америка превыше всего» (America First), ставя в приоритет национальные интересы Штатов.