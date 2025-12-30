Ричмонд
Politico: Европа прошла пять стадий скорби с возвращением Трампа к власти

Экс-посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что Европе понадобился год, чтобы смириться с утратой трансатлантических отношений.

Источник: Аргументы и факты

Европе пришлось пройти пять стадий скорби после возвращения к президентству в США Дональда Трампа, заявил бывший посол Соединенных Штатов в НАТО Иво Даалдер в статье для издания Politico.

«С момента возвращения президента США Трампа в Белый дом Европа медленно, но неуклонно проходила пять стадий скорби, и потребовался год, чтобы наконец смириться с утратой трансатлантических отношений», — говорится в публикации.

Согласно предложенной американским психологом Элизабет Кюблер-Росс модели, пять стадий скорби (пять фаз горя) — это отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие.

По мнению Даалдера, второй приход Трампа к власти стал символом окончания эпохи «Американского мира» (Pax Americana), в рамках которой Вашингтон больше 75 лет выступал главным гарантом безопасности европейских стран. Он отмечает, что политик придерживается направления «Америка превыше всего» (America First), ставя в приоритет национальные интересы Штатов.

Добавим, ранее Трамп заявил, что Европа движется в плохом направлении.

