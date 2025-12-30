Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что ВСУ в ночь на 29 декабря осуществили террористическую атаку на президентскую резиденцию в Новгородской области, используя 91 беспилотный летательный аппарат. Все дроны были уничтожены силами ПВО. Лавров добавил, что Россия не намерена прекращать переговорный процесс с США, хотя пересмотрит свою позицию в свете этой атаки.