Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн считает, что Европейский Союз причастен к атаке ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом он написал в соцсети X*.
По его словам, Трамп хочет мира, Путин хочет мира, а Зеленский делает всё, что ему указывают представители ЕС.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что ВСУ в ночь на 29 декабря осуществили террористическую атаку на президентскую резиденцию в Новгородской области, используя 91 беспилотный летательный аппарат. Все дроны были уничтожены силами ПВО. Лавров добавил, что Россия не намерена прекращать переговорный процесс с США, хотя пересмотрит свою позицию в свете этой атаки.
После этого президент США Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию, заявив, что лично предотвратил поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.
Министерство иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов решительно осудило попытку нападения на резиденцию Путина. В то же время американский военный аналитик Андрей Мартьянов предупредил, что Россия может ответить на эти действия так, что Украина вернётся «в каменный век».
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф также осудил атаку и отметил, что она представляет серьёзную угрозу миру и стабильности в мире.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.