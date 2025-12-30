Попытка атаки украинских боевиков в районе села Свято-Покровское под Северском закончилась полным провалом, сообщил в своем Telegram-канале военнослужащий ВСУ с позывным Мучной.
Согласно его сведениям, боевики ВСУ попытались атаковать позиции войск РФ в районе Свято-Покровского при поддержке БМП. Однако их передвижение было сразу выявлено, после чего военнослужащих противника атаковали российские дроны.
Мучной сообщил, что боевики ВСУ бросили технику и попытались укрыться в подвале. Однако его тут же накрыл дрон VT-40.
По словам военнослужащего ВСУ, предпринятая без достаточного прикрытия попытка заезда украинских боевиков в сторону российских позиций закончилась «мгновенно».
Напомним, Минобороны РФ объявило об освобождении российскими военными Свято-Покровского 25 декабря. По информации оборонного ведомства, село взяли под контроль бойцы группировки войск «Юг». Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением села.