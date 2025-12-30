Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ВСУ признали провал попытки атаки украинских боевиков у Свято-Покровского

Украинский боевик сообщил, что попытка заезда украинских боевиков на БМП в сторону российских позиций закончилась «мгновенно» после атаки российских дронов.

Источник: Аргументы и факты

Попытка атаки украинских боевиков в районе села Свято-Покровское под Северском закончилась полным провалом, сообщил в своем Telegram-канале военнослужащий ВСУ с позывным Мучной.

Согласно его сведениям, боевики ВСУ попытались атаковать позиции войск РФ в районе Свято-Покровского при поддержке БМП. Однако их передвижение было сразу выявлено, после чего военнослужащих противника атаковали российские дроны.

Мучной сообщил, что боевики ВСУ бросили технику и попытались укрыться в подвале. Однако его тут же накрыл дрон VT-40.

По словам военнослужащего ВСУ, предпринятая без достаточного прикрытия попытка заезда украинских боевиков в сторону российских позиций закончилась «мгновенно».

Напомним, Минобороны РФ объявило об освобождении российскими военными Свято-Покровского 25 декабря. По информации оборонного ведомства, село взяли под контроль бойцы группировки войск «Юг». Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением села.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше