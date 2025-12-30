Учёный оценил прогресс Трампа в урегулировании конфликта на Украине

По словам эксперта, от позиции Трампа в этой ситуации зависит очень много, так как без его поддержки Украина не сможет долго продержаться. Сам политик использует конфликт на Украине для демонстрации избирателям своих способностей как человека, который может урегулировать столь сложный кризис. Тем временем под постоянным давлением Зеленскому приходится искать способы, чтобы объяснить своей аудитории различные уступки.
«Там уже речь идёт про референдум, про какие-то другие варианты, может быть, через Верховную Раду проведение тех или иных инициатив», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».
Напомним, в ходе встречи в Мар-а-Лаго Владимир Зеленский не получил ожидаемой поддержки от Дональда Трампа. Однако президент США заявил, что был достигнут большой прогресс по Украине. По его словам, на переговорах остаются один-два сложных нерешённых вопроса. В частности, Трамп подчеркнул, что вопрос суверенитета Донбасса предстоит решить. Кроме того, он отметил, что большинство украинцев выступает за прекращение боевых действий. Американский лидер уверен, что соглашение по Украине может быть достигнуто через пару недель. Он попросил Зеленского поторопиться со сделкой по Украине.
Главные решения мировых лидеров, международная дипломатия и важнейшие геополитические новости — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.