Минобороны показало первое видео с ужаснувшим Запад ракетным комплексом «Орешник»

Заступление на боевое дежурство. Видео © Telegram / Минобороны России.
Российское военное ведомство сообщало, что комплекс «Орешник» начал нести боевое дежурство на территории союзной республики. Публикация видео служит подтверждением этого факта и демонстрирует новейшую технику в составе действующих войск.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Белоруссии заступил на боевое дежурство первый ракетный комплекс «Орешник». Военные провели торжественную церемонию с соблюдением воинских традиций, включая торжественный подъем флага Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
