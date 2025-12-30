Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны показало первое видео с ужаснувшим Запад ракетным комплексом «Орешник»

Минобороны России обнародовало кадры нового подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник». На опубликованном видео запечатлён момент заступления на боевое дежурство подразделения, вооружённого данным комплексом.

Источник: Life.ru

Заступление на боевое дежурство. Видео © Telegram / Минобороны России.

Российское военное ведомство сообщало, что комплекс «Орешник» начал нести боевое дежурство на территории союзной республики. Публикация видео служит подтверждением этого факта и демонстрирует новейшую технику в составе действующих войск.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Белоруссии заступил на боевое дежурство первый ракетный комплекс «Орешник». Военные провели торжественную церемонию с соблюдением воинских традиций, включая торжественный подъем флага Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.