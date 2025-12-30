МИД Китая призвал стороны украинского конфликта не допускать эскалации

«Мы призываем все заинтересованные стороны придерживаться трех принципов: не допускать распространения конфликта, избегать эскалации военных действий и воздерживаться от провокаций, чтобы поспобствовать деэскалации ситуации и создать условия для политического урегулирования кризиса», — заявил Линь Цзянь.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.