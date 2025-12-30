Политолог назвал последние два пункта плана по Украине, за которые предстоит битва

Напомним, в ходе встречи в Мар-а-Лаго Владимир Зеленский не получил ожидаемой поддержки от Дональда Трампа. Однако президент США заявил, что был достигнут большой прогресс по Украине. По его словам, на переговорах остаются один-два сложных нерешённых вопроса. В частности, Трамп подчеркнул, что вопрос суверенитета Донбасса предстоит решить. Кроме того, он отметил, что большинство украинцев выступает за прекращение боевых действий. Американский лидер уверен, что соглашение по Украине может быть достигнуто через пару недель. Он попросил Зеленского поторопиться со сделкой по Украине.