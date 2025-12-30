Политолог назвал последние два пункта плана по Украине, за которые предстоит битва

США не торопятся предоставлять Украине гарантии, обязывающие их к прямому военному конфликту с ядерной державой в лице России. В то же время Владимир Зеленский не хочет отдавать приказ о выводе войск, опасаясь обвинений в капитуляции со стороны украинского общества. Ему проще дождаться, пока эти территории будут взяты ВС РФ, уверен эксперт.
Однако ситуация работает против Украины. Если Москва и Вашингтон могут позволить себе выжидательную позицию, то для Киева затягивание переговоров усугубляет и без того сложную военную и политическую обстановку.
«Владимир Путин недавно сказал, что может решить проблему дипломатическим способом, а может — военным. Я считаю, что эти переговоры в целом были про предфинальное согласование позиций. И в ближайшее время будет битва именно за эти два пункта», — заключил собеседник «Царьграда».
Напомним, в ходе встречи в Мар-а-Лаго Владимир Зеленский не получил ожидаемой поддержки от Дональда Трампа. Однако президент США заявил, что был достигнут большой прогресс по Украине. По его словам, на переговорах остаются один-два сложных нерешённых вопроса. В частности, Трамп подчеркнул, что вопрос суверенитета Донбасса предстоит решить. Кроме того, он отметил, что большинство украинцев выступает за прекращение боевых действий. Американский лидер уверен, что соглашение по Украине может быть достигнуто через пару недель. Он попросил Зеленского поторопиться со сделкой по Украине.
