Лукашенко помиловал более 20 заключенных в преддверии Нового года

Среди помилованных 15 женщин и семь мужчин, у 11 человек есть несовершеннолетние дети, говорится в материале. Все они обратились с ходатайствами на имя главы государства о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном.
Решение о помиловании принято «из гуманитарных соображений и в интересах семей», а также с учетом положительных характеристик помилованных, говорится в материале.
До этого 13 декабря президент Белоруссии помиловал 123 человек, осужденных за шпионаж, терроризм и экстремизм.
Это десятое помилование, подписанное Лукашенко в 2025 году, — почти все решения касаются людей, которые, по оценке белорусского правосудия, совершили преступления экстремистской направленности.