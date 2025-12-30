Ричмонд
Лукашенко помиловал более 20 заключенных в преддверии Нового года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии Нового года помиловал 22 человека, в том числе 20 осужденных за экстремизм, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Источник: РИА "Новости"

Среди помилованных 15 женщин и семь мужчин, у 11 человек есть несовершеннолетние дети, говорится в материале. Все они обратились с ходатайствами на имя главы государства о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном.

Решение о помиловании принято «из гуманитарных соображений и в интересах семей», а также с учетом положительных характеристик помилованных, говорится в материале.

До этого 13 декабря президент Белоруссии помиловал 123 человек, осужденных за шпионаж, терроризм и экстремизм.

Это десятое помилование, подписанное Лукашенко в 2025 году, — почти все решения касаются людей, которые, по оценке белорусского правосудия, совершили преступления экстремистской направленности.

