Экс-помощник Трампа Флинн: США нужно прекратить контактировать с Зеленским

По его словам, американский лидер Дональд Трамп «должен прекратить с ним (Зеленским — прим. ТАСС) сотрудничать». «Зеленский ведет себя как диктатор, ввел полное военное положение, арестовывает журналистов и других представителей оппозиции за измену, а мы его поддерживаем. Это должно прекратиться!» — написал Флинн в X.