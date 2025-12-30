Ричмонд
Экс-помощник Трампа Флинн: США нужно прекратить контактировать с Зеленским

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Администрации Соединенных Штатов надо прекратить поддерживать контакт с диктатором Владимиром Зеленским, который арестовывает журналистов и представителей оппозиции. Такое мнение высказал Майкл Флинн, занимавший пост помощника президента США по национальной безопасности в 2017 году.

Источник: Reuters

По его словам, американский лидер Дональд Трамп «должен прекратить с ним (Зеленским — прим. ТАСС) сотрудничать». «Зеленский ведет себя как диктатор, ввел полное военное положение, арестовывает журналистов и других представителей оппозиции за измену, а мы его поддерживаем. Это должно прекратиться!» — написал Флинн в X.

Комментируя российско-американские отношения, он подчеркнул: «Мое мнение: Трамп хочет мира, [российский президент Владимир] Путин хочет мира, Зеленский делает все, что ему указывают представители ЕС».

