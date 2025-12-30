IrkutskMedia, 30 декабря. Генеральное консульство Польши в Иркутске прекратило работу. Таблички на здании с информацией о том, что в здании располагалось генконсульство, не сохранились. Указанные на сайте консульства телефоны не работают, передает ТАСС.
Ранее агентство сообщало, что министерство иностранных дел России вручило послу Польши в РФ ноту о закрытии Генконсульства республики в Иркутске с 30 декабря. Решение стало ответной мерой на закрытие польскими властями российского консульства в Гданьске с 23 декабря.