AC: требования Зеленского могут обречь мирные переговоры на провал

«Самонадеянные требования Зеленского, если они будут выполнены, могут обречь переговоры на провал», — уточняется в публикации.
В статье отмечается, что предоставление Украине надёжных американских гарантий безопасности вызовет серьёзные проблемы у администрации президента США Дональда Трампа.
Это создаст политические и геополитические сложности, а также вызовет недовольство сторонников Трампа из движения MAGA, которые не хотят, чтобы США вступали в союз с далёкой страной.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский считает необходимой гарантией безопасности для Украины размещение на территории страны западных воинских контингентов.