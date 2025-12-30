Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AC: требования Зеленского могут обречь мирные переговоры на провал

Требования президента Украины Владимира Зеленского могут привести к срыву мирных переговоров. Об этом пишет американское издание The American Conservative.

Источник: AP 2024

«Самонадеянные требования Зеленского, если они будут выполнены, могут обречь переговоры на провал», — уточняется в публикации.

В статье отмечается, что предоставление Украине надёжных американских гарантий безопасности вызовет серьёзные проблемы у администрации президента США Дональда Трампа.

Это создаст политические и геополитические сложности, а также вызовет недовольство сторонников Трампа из движения MAGA, которые не хотят, чтобы США вступали в союз с далёкой страной.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский считает необходимой гарантией безопасности для Украины размещение на территории страны западных воинских контингентов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше