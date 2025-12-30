Минобороны выпустило приказ о круглогодичном призыве на военную службу

Минобороны России выпустило приказ о круглогодичном призыве граждан на срочную военную службу. Приказ за подписью министра обороны Андрея Белоусова ведомство обнародовало в телеграм-канале.
Он издан во исполнение соответствующего указа президента Владимира Путин и касается призыва в 2026 году, а также увольнения граждан, проходящих срочную службу.
«Во исполнение указа президента Российской Федерации приказываю: командующим войсками военных округов, военным комиссарам обеспечить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления организацию и проведение с 1 января по 31 декабря 2026 г. призыва на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом “О воинской обязанности и военной службе” призыву на военную службу», — сказано в документе.
Командующим войсками военных округов и военным комиссарам поручено организовать отправку граждан, не пребывающих в запасе и призванных на военную службу, к месту ее прохождения в сроки, установленные законом.
В соответствии с ним же со службы должны быть уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, чей срок службы по призыву истек.
«Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях», — также говорится в документе.
Накануне Путин подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Впервые призыв будет круглогодичным. При этом сроки отправки призывников в войска останутся прежними — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября до 31 декабря.
Закон о круглогодичном призыве на военную службу был подписан в ноябре. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Они называли целью нововведений изменение системы призыва в соответствии с новыми технологиями, что позволит равномернее распределять нагрузку на военкоматы и сделать сопутствующие процедуры удобнее для призывников.
Минобороны 29 декабря объявило о завершении осеннего призыва. В его рамках на военную службу отправили 135 тыс. человек. Впервые призыв проводили с использованием Единого реестра воинского учета. Призывников оповещали через «Госуслуги».