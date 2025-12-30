Минобороны выпустило приказ о круглогодичном призыве на военную службу

«Во исполнение указа президента Российской Федерации приказываю: командующим войсками военных округов, военным комиссарам обеспечить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления организацию и проведение с 1 января по 31 декабря 2026 г. призыва на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом “О воинской обязанности и военной службе” призыву на военную службу», — сказано в документе.