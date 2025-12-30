Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством

Президент России поздравил партнеров по БРИКС, в том числе лидеров Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, руководство других стран глобального Юга и Востока. По традиции добрые пожелания были адресованы и лидерам большинства стран СНГ. А вот европейских лидеров, кого Путин счел необходимым поздравить, немного. Новогодние послания от главы российского государства получили президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Из числа лидеров стран НАТО поздравление получил президент Турции Тайип Эрдоган.