Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом ряду зарубежных государственных и политических деятелей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

Президент России поздравил партнеров по БРИКС, в том числе лидеров Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, руководство других стран глобального Юга и Востока. По традиции добрые пожелания были адресованы и лидерам большинства стран СНГ. А вот европейских лидеров, кого Путин счел необходимым поздравить, немного. Новогодние послания от главы российского государства получили президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Из числа лидеров стран НАТО поздравление получил президент Турции Тайип Эрдоган.

Также Путин поздравил Папу Римского Льва XIV и ряд бывших иностранных лидеров, в том числе экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

