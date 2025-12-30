Ричмонд
Губернатор Ростовской области назвал приоритеты следующего 2026 года

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подвел итоги 2025 года и определил ключевые направления работы на 2026-й. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Источник: предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области

На заседании Общественной палаты региона глава области подчеркнул, что поддержка семей остается главным приоритетом. «Семья — на первом месте. Все, что касается поддержки многодетных, малообеспеченных, самых уязвимых — приоритет. Более 70 программ для участников СВО и их семей находятся под особым контролем», — заявил Слюсарь.

Губернатор добавил, что власти продолжат и усилят демографические проекты, введут новые выплаты молодым семьям. Он назвал эти меры инвестицией в будущее региона.

В 2026 году пройдут выборы в Государственную Думу и будет отмечаться Год единства народов России. «Для нашей области, которую я считаю малым Советским Союзом, это не просто тема. Это наша ежедневная жизнь, наша сила. Десятки культур, соединенных в один цельный, прочный сплав — это и есть донской характер. Будем укреплять единство делами», — отметил руководитель региона.

