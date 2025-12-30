Губернатор Ростовской области назвал приоритеты следующего 2026 года

В 2026 году пройдут выборы в Государственную Думу и будет отмечаться Год единства народов России. «Для нашей области, которую я считаю малым Советским Союзом, это не просто тема. Это наша ежедневная жизнь, наша сила. Десятки культур, соединенных в один цельный, прочный сплав — это и есть донской характер. Будем укреплять единство делами», — отметил руководитель региона.