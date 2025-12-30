Минобороны показало комплекс «Орешник», заступивший на боевое дежурство в Беларуси. Подробности и видео опубликованы в телеграм-канале Министерства обороны.
В ведомстве напомнили, что российский ракетный комплекс «Орешник» прибыл в страну в рамках реализации принятого президентами Беларуси и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным решения (подробнее мы писали здесь).
— Ракетный комплекс заступил на боевое дежурство своевременно. Личный состав слажен, расчеты подготовлены, боевое дежурство подготовлено, несется в соответствии с руководящими документами, — уточнил заместитель командира войсковой части Вооруженных Сил России.
Он отметил, что осваиваются новые районы боевого патрулирования, проводится разведка. Кроме того, на новых районах проводятся плановые занятия, согласно поставленным задачам. Замкомандира добавил, что в еженедельном, ежедневном цикле проводятся занятия по боевой, тактической, тактико-специальной подготовке. По его словам, личный состав уже смог доказать свой профессионализм в деле в момент плановых занятий.
В Минобороны уточнили, что специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, механики-водители агрегатов ракетного комплекса перед заступлением на боевое дежурство прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах.
После того, как комплекс «Орешник» привели в готовность к использованию по предназначению и проверки его совместной комплексной группой, он приступил к выполнению задач боевого дежурства в назначенных районах в Беларуси.
В ведомстве обратили внимание, что комплекс может поражать цели на дальностях до 5000 километров. Он может быть оснащен как обычной, так и специальной боевой частью, а также выполнять пуски из любой точки маршрута боевого патрулирования.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании сообщил, что комплекс «Орешник» находится в Беларуси с 17 декабря.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси разместят десяток комплексов «Орешник».
Тем временем президент ответил на слухи про размещение комплекса «Орешник» под Слуцком: «Это полная брехня». Кроме того, Лукашенко вспомнил диалог с Путиным об «Орешнике» и сказал о белорусской ракете.
Кроме того, Минобороны сделало заявление про комплекс «Орешник» в Беларуси: «Применение в очень короткое время и из любой точки».
Вместе с тем министр обороны Виктор Хренин сказал, что поставка «Орешника» Беларуси не изменит баланса сил в Европе.
Кстати, Sputnik.by посчитал время подлета ракеты «Орешник» к разным точкам Европы при его размещении в Беларуси.