Песков раскритиковал утверждения, отрицающие атаку на резиденцию Путина

«И я знаю, что, естественно, мы видим, что и сам (Владимир — ред.) Зеленский пытается это отрицать, и многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять тему, что, дескать, этого не было. Но это совершенно безумное, безумное утверждение», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос есть ли вещественные улики нападения на президентскую резиденцию и готова ли Россия их представить.