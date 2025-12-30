«И я знаю, что, естественно, мы видим, что и сам (Владимир — ред.) Зеленский пытается это отрицать, и многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять тему, что, дескать, этого не было. Но это совершенно безумное, безумное утверждение», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос есть ли вещественные улики нападения на президентскую резиденцию и готова ли Россия их представить.
Песков раскритиковал утверждения, отрицающие атаку на резиденцию Путина
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безумными утверждения, отрицающие атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.