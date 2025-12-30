Ричмонд
Санду подвергла критике работу системы юстиции в Молдове

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду на пресс-конференции во вторник подвергла критике систему юстиции в стране и высказалась за расширение процедуры веттинга судей, так как ранее приложенных усилий недостаточно, коррупция в системе остается.

«У нас всё более тревожащие сигналы о саботаже и уклонении судей из первичных инстанций от рассмотрения важных дел, надеясь, что они не будут проведены через веттинг», — заявила Санду.

Она заявила, что «в последние годы были приложены значительные усилия для очищения и реформирования судебной системы, а также для создания более эффективных условий для борьбы с коррупцией», и кое-где ситуация начала улучшаться, но это процесс не повсместный.

«К сожалению, по-прежнему существуют области системы, в которых представители правосудия продолжают сотрудничать с преступниками и изо всех сил пытаются сохранить элементы старой, коррумпированной системы», — сказала президент.

Она также выразила обеспокоенность «резонансными делами», рассмотрение которых затягивается на годы.

«Дело о мошенничестве в Banca de Economii рассматривается в суде с 2013 года. Другие дела, касающиеся банковского мошенничества, — с 2018 года, с 2019 года, с 2020 года, с 2021 года, с 2022 года и так далее. В одном деле за три года были допрошены только три свидетеля. В другом деле — 5. По моему мнению, эти примеры являются явным доказательством того, что некоторые судьи намеренно допускают затягивание рассмотрения дел, и можно предположить, что они делают это с целью получения незаконной выгоды», — заявила Санду.

Она потребовала от правительства изменить процедуру розыска осужденных лиц.

«Прошу правительство улучшить существующую систему и принять необходимые законодательные меры для предотвращения уклонения осужденных от отбывания наказания, в том числе путем упрощения процедуры объявления лица в розыск одновременно с вынесением приговора и меры пресечения в целях исполнения приговора», — заявила Санду.

Президент также выразила разочарование степенью подготовки кандидатов на должности судей и прокуроров, список которых ей представил Высший совет магистратуры (ВСМ).

«Я была разочарована, когда увидела последнее предложение из ВСМ по судьям. Потому что степень подготовки тех, кто хочет войти в систему, нас не радует», — сказала глава государства.

Она отказалась комментировать дела олигарха Владимира Плахотнюка, которое сейчас рассматривается в суде, а также решение суда Франции, приговорившего экс-премьера Молдовы Владимира Филата к двум годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег.

В 2021 году Майя Санду впервые победила, но выборах президента Молдовы и провозгласила одной из своих целей проведение масштабной реформы юстиции как основного рычага для борьбы с коррупцией в системе. В 2024 году начала работу внешняя оцента, или веттинг, судей и прокуроров. В недавнем телеэфире Санду заявила, что очищение судебной системы должно продолжаться и быть завершено для обеспечения надлежащего функционирования правосудия в Республике Молдова и что на данный момент из системы ушли около 140 судей, большинство из которых имеют проблемы с честностью.

