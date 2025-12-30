Санду подвергла критике работу системы юстиции в Молдове

«Дело о мошенничестве в Banca de Economii рассматривается в суде с 2013 года. Другие дела, касающиеся банковского мошенничества, — с 2018 года, с 2019 года, с 2020 года, с 2021 года, с 2022 года и так далее. В одном деле за три года были допрошены только три свидетеля. В другом деле — 5. По моему мнению, эти примеры являются явным доказательством того, что некоторые судьи намеренно допускают затягивание рассмотрения дел, и можно предположить, что они делают это с целью получения незаконной выгоды», — заявила Санду.