Кремль назвал нападение на резиденцию Путина атакой против Трампа

Попытка Киева атаковать беспилотниками резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области — это атака, направленная на срыв мирных переговоров и против американского лидера Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Действительно это (атака) террористический акт, направленный на срыв переговорного процесса. Направленный не только против лично президента Путина, но и против Трампа, направлено на срыв…», — сказал Песков, передает корреспондент РБК,

Пресс-секретарь президента напомнил также о рождественском обращении Зеленского.

«Сегодня мечта у всех нас одна. И желание мы загадываем одно на всех. “Чтобы он умер” — скажет каждый про себя, но, когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире», — сказал украинский лидер, но не уточнил, кого он имеет в виду. Кремль назвал обращение Зеленского некультурным и озлобленным.

