Кремль назвал нападение на резиденцию Путина атакой против Трампа

«Сегодня мечта у всех нас одна. И желание мы загадываем одно на всех. “Чтобы он умер” — скажет каждый про себя, но, когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире», — сказал украинский лидер, но не уточнил, кого он имеет в виду. Кремль назвал обращение Зеленского некультурным и озлобленным.