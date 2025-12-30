Кремль назвал нападение на резиденцию Путина атакой против Трампа

«Действительно это (атака) террористический акт, направленный на срыв переговорного процесса. Направленный не только против лично президента Путина, но и против Трампа, направлено на срыв…», — сказал Песков, передает корреспондент РБК,
Пресс-секретарь президента напомнил также о рождественском обращении Зеленского.
«Сегодня мечта у всех нас одна. И желание мы загадываем одно на всех. “Чтобы он умер” — скажет каждый про себя, но, когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире», — сказал украинский лидер, но не уточнил, кого он имеет в виду. Кремль назвал обращение Зеленского некультурным и озлобленным.