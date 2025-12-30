Мэр Евгений Наумов заявил о знаковом годе для дорожной сферы Краснодара

Значимым событием стало открытие движения по новой дороге на улице Старокубанской, построенной на участке от Новой до Воронежской улицы. Вдоль проезжей части обустроили тротуары шириной от двух до двух с половиной метров, велодорожку, установили освещение и светофоры, построили ливневую канализацию и остановочные павильоны. В Новознаменском жилом районе появилось шесть новых дорог суммарной протяженностью 4,8 километра с широкой проезжей частью и 13 остановками общественного транспорта.