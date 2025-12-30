Мэр Евгений Наумов заявил о знаковом годе для дорожной сферы Краснодара

Уходящий 2025 год стал знаковым периодом для развития дорожно-транспортной инфраструктуры Краснодара. Главным катализатором преобразований стала масштабная программа «25/35», запущенная по решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Как отметил глава города Евгений Наумов на своей странице в социальной сети, это позволило приступить к реализации крупных проектов, включая капитальный ремонт Тургеневского моста, реконструкцию Фадеевского путепровода, Западного Обхода и улицы имени Есенина, а также строительство многоуровневой развязки на пересечении улиц Тихорецкой, Володарского и Шевченко.
— Параллельно в городе велась активная работа в рамках краевой программы «Развитие сети автомобильных дорог». При поддержке администрации края было обновлено 10 участков общей протяженностью более 25 километров. В планах на следующий год значатся уже 15 дорог, включая как центральные магистрали, так и пригородные направления. За счет средств местного бюджета отремонтировано 8 автомобильных дорог, совокупная длина которых составила 2 километра, — рассказал Евгений Наумов.
Значимым событием стало открытие движения по новой дороге на улице Старокубанской, построенной на участке от Новой до Воронежской улицы. Вдоль проезжей части обустроили тротуары шириной от двух до двух с половиной метров, велодорожку, установили освещение и светофоры, построили ливневую канализацию и остановочные павильоны. В Новознаменском жилом районе появилось шесть новых дорог суммарной протяженностью 4,8 километра с широкой проезжей частью и 13 остановками общественного транспорта.
Существенно обновился и общественный транспорт города. Муниципальное предприятие «КТТУ» получило 50 новых односекционных трамвайных вагонов, 49 из которых уже вышли на маршруты. Современные вагоны оснащены системами кондиционирования, мультимедийными информационными панелями, широкими дверями и USB-розетками для зарядки устройств. Парк частных перевозчиков также пополнился 19 автобусами. В течение года в городе заменили и установили 60 остановочных павильонов, построили 17 новых светофорных объектов и оборудовали 44 перекрестка информационными световыми секциями.
Отдельное внимание уделялось созданию комфортной и безопасной пешеходной среды. В разных районах города и пригородах было построено более 8 километров новых тротуаров, включая подходы к социальным объектам и жилым массивам, предназначенным для многодетных семей. Работы велись в поселках Лазурном, Северном, Березовом, Знаменском, хуторе Новом и станице Старокорсунской, а также на ряде городских улиц.
Напомним, 22 идеи краснодарцев преобразили город в этом году.