Иван Уланов останется главой Кстовского района. Соответствующий приказ подписал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Об этом он сообщил на предновогодней встрече с журналистами.
— Главой администрации Кстовского района останется Иван Уланов. Приказ об этом мной уже подписан, — рассказал Юрий Шалабаев. — Все остальные тоже на своих постах. Перестановки в дальнейшем возможны, но они будут зависеть от результатов работы.
Напомним, в 2025 году Нижний Новгород официально объединился с Кстовским городским округом. В результате город стал вторым по площади в стране. После объединения в городе была избрана уже общая городская дума, а Кстовский район стал входить в большинство городских программ и проектов.