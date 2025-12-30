Ричмонд
Иван Уланов останется главой Кстовского района

Соответствующий приказ подписал Юрий Шалабаев.

Источник: Комсомольская правда

Иван Уланов останется главой Кстовского района. Соответствующий приказ подписал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Об этом он сообщил на предновогодней встрече с журналистами.

— Главой администрации Кстовского района останется Иван Уланов. Приказ об этом мной уже подписан, — рассказал Юрий Шалабаев. — Все остальные тоже на своих постах. Перестановки в дальнейшем возможны, но они будут зависеть от результатов работы.

Напомним, в 2025 году Нижний Новгород официально объединился с Кстовским городским округом. В результате город стал вторым по площади в стране. После объединения в городе была избрана уже общая городская дума, а Кстовский район стал входить в большинство городских программ и проектов.