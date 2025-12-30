Атака на резиденцию Путина и ужесточение переговорной позиции. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет встречу со статс-секретарем — заместителем министра обороны РФ и руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.
Российский лидер также проведет несколько международных телефонных разговоров.
Об атаке на резиденцию Путина
Атака Киева на резиденцию Путина в Новгородской области была направлена «не только лично против» российского лидера, но и против президента США Дональда Трампа: «Направлено это на срыв усилий президента Трампа с тем, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта».
Диалог Путина и Трампа остается доверительным, провокации Киева не способны его пошатнуть: «Подобные провокации, подобные акты государственного терроризма не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между двумя президентами».
Российские военные «знают, как, чем и когда отвечать» на атаку Киева на резиденцию Путина.
Попытки Владимира Зеленского отрицать попытку атаки на резиденцию российского лидера и поддержка его многими западными СМИ в этом просто безумны: «Мы видим, что и сам Зеленский пытается это отрицать, и многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять темы, что, дескать, этого не было. Но это совершенно безумное утверждение».
Вопрос местонахождения Путина в нынешних условиях не подлежит публичному обсуждению: «Что касается местонахождения президента, то в нынешних условиях эта тема не подлежит какому-либо публичному обсуждению».
Об ужесточении переговорной позиции
Россия ужесточит переговорную позицию по Украине после атаки Киева на резиденцию Путина: «Дипломатические последствия этих действий [киевского] режима будут заключаться в ужесточении переговорной позиции Российской Федерации».
Кремль не считает необходимым публично сообщать, в чем именно ужесточится его позиция по украинскому урегулированию: «Естественно, как и переговорную позицию до этого, мы не собираемся это делать публично».
Россия продолжит переговорный процесс по Украине, но будет делать это с США: «Россия не выходит из переговорного процесса, и Россия, естественно, будет продолжать переговорный процесс и диалог — прежде всего с американцами».
В Кремле затрудняются ответить, насколько атака Киева на резиденцию Путина отбросила назад переговорный процесс по Украине: «Я затрудняюсь сказать».
О ситуации на Ближнем Востоке
Россия считает необходимым воздерживаться от каких-либо шагов по эскалации напряженности на Ближнем Востоке: «Мы, разумеется, будем продолжать наши контакты со всеми сторонами. Мы считаем, что нужно воздерживаться от каких-либо шагов по эскалации напряженности в регионе».
Россия продолжает развивать конструктивные отношения с Ираном, «в том числе, способствуя разрядке напряженности в этом неспокойном регионе».