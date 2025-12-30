Глава Нижнего Новгорода прокомментировал долговую нагрузку города

В Нижнем Новгороде сохраняется безопасный уровень муниципального долга и дефицита бюджета, однако ожидаемое снижение налоговых доходов отрицать невозможно. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев на встрече с представителями СМИ.
По его словам, дефицит городского бюджета на 2026 год составит около 5% от собственных доходов, что считается комфортным показателем. Вместе с тем налоговые поступления снижаются, и эта тенденция учитывается при бюджетном планировании.
Юрий Шалабаев отметил, что работа по увеличению доходной базы продолжается. Кроме того, на фоне напряжённости областного бюджета возможно сокращение трансфертов в адрес города.
Ранее сообщалось, что госдолг Нижегородской области стал самым большим в стране.