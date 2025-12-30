Ричмонд
Глава Нижнего Новгорода прокомментировал долговую нагрузку города

Уровень долга и дефицита городского бюджета остаётся в безопасных пределах.

Источник: Администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде сохраняется безопасный уровень муниципального долга и дефицита бюджета, однако ожидаемое снижение налоговых доходов отрицать невозможно. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев на встрече с представителями СМИ.

По его словам, дефицит городского бюджета на 2026 год составит около 5% от собственных доходов, что считается комфортным показателем. Вместе с тем налоговые поступления снижаются, и эта тенденция учитывается при бюджетном планировании.

Юрий Шалабаев отметил, что работа по увеличению доходной базы продолжается. Кроме того, на фоне напряжённости областного бюджета возможно сокращение трансфертов в адрес города.

Ранее сообщалось, что госдолг Нижегородской области стал самым большим в стране.