В США назвали самый сложный вопрос в переговорах по Украине

«Какими бы сложными ни были территориальный вопрос, касающийся будущего частей восточной Украины, или вопрос судьбы крупнейшей в Европе атомной электростанции — именно долгосрочный план по предотвращению нового конфликта представляет собой наиболее сложный набор препятствий», — считает Сангер.
По его словам, размещение на Украине европейских войск сейчас является «ключевым элементом плана безопасности», который президент Украины Владимир Зеленский разрабатывает в ходе переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа. Эти войска должны «предотвратить» будущие атаки на Украину и контролировать предполагаемую «демилитаризованную зону», пишет Сангер. Однако Россия выступает против такого сценария, отмечает он.
Также США должны будут решить, действительно ли они готовы предоставить Украине военную помощь в случае нападения на страну.
«Детали гарантий безопасности, содержащихся в проекте соглашения, который подготовили украинские и американские переговорщики, остаются неясными. Однако описание Зеленским обязательств по аналогии с пятой статьей НАТО, если оно верно, стало бы огромным сдвигом в политике США», — уверен журналист.
28 декабря президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде. Трамп заявил, что гарантии безопасности для Украины согласованы на 95%. А Зеленский сообщил о том, что подготовка мирного соглашения завершена на 90%. Нерешенными же остаются вопросы территорий и эксплуатации Запорожской АЭС, подчеркнул украинский лидер.
Также 29 декабря Зеленский говорил о том, что в рамках гарантий безопасности хочет видеть на Украине западные вооруженные силы. А Трамп на встрече с Зеленским заявил, что страны Европы будут активно участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Киева.
При этом Россия выступает против размещения на Украине войск НАТО.