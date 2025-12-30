В США назвали самый сложный вопрос в переговорах по Украине

Также 29 декабря Зеленский говорил о том, что в рамках гарантий безопасности хочет видеть на Украине западные вооруженные силы. А Трамп на встрече с Зеленским заявил, что страны Европы будут активно участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Киева.