Bloomberg рассказал о новой сложности в мирном плане Трампа по Украине

Ушаков отмечал, что атака на резиденцию произошла практически сразу после переговоров США и Украины — в ночь на 29 декабря. 28 декабря украинская и американская делегации встретились в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. После встречи президент США заявил, что сторонам удалось добиться 95% прогресса. По словам Зеленского, подготовленный мирный план из 20 пунктов согласован на 90%, гарантии безопасности между Украиной и США — на 100%, гарантии безопасности между Украиной, США и Европой — почти на 100%.