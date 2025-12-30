Андрей Бочаров вручил госнаграды тренерам, аграриям, спасателям и медикам

— Сегодня, накануне нового 2026 года, в особой, по-настоящему праздничной атмосфере, вручаются государственные награды Российской Федерации и Волгоградской области — жителям региона, заслужившим высокое государственное и общественное признание. Ваши знания и опыт, особые деловые и человеческие качества, профессиональные, творческие и общественные достижения служат российскому государству и обществу, защищают и спасают людей, — подчеркнул Андрей Бочаров.