Юрий Шалабаев высказался о коррупции в мэрии Нижнего Новгорода

Об этом на встрече с журналистами сообщил глава муниципалитета Юрий Шалабаев, имея в виду вице-мэра Сергея Егорова. Арестованный по делу о многомиллионной взятке Илья Штокман не считается, поскольку обвинение ему было предъявлено уже после увольнения из администрации. При этом по факту Штокман перестал работать в мэрии еще в 2022 году, когда решил уйти добровольцем на СВО, подчеркнул Шалабаев. Глава городской администрации отметил, что кадры для мэрии подбираются по своим компетенциям, с необходимым опытом работы. И непременно проходят антикоррупционную проверку. Кроме того, специалисты выясняют, проходили ли кандидаты обвиняемыми по какому-либо делу или являются ими на момент приема на работу.