В Кремле заявили, что Токаев осудил атаку беспилотников ВСУ на резиденцию Путина

«Токаев решительно осудил провокационную атаку украинских беспилотников на госрезиденцию президента России в Новгородской области», — передает российская сторона содержание разговора.
Президент РФ обсудил по телефону с казахстанским лидером актуальные вопросы двусторонних отношений.
«Главы государств обменялись сердечными поздравлениями с наступающим Новым годом, а также затронули некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Казахстана в Москву в ноябре 2025 года», — говорится в сообщении.