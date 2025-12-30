Ричмонд
В Кремле заявили, что Токаев осудил атаку беспилотников ВСУ на резиденцию Путина

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным решительное осуждение украинской атаки на резиденцию президента России. О деталях беседы сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: Пресс-служба Акорды

«Токаев решительно осудил провокационную атаку украинских беспилотников на госрезиденцию президента России в Новгородской области», — передает российская сторона содержание разговора.

Президент РФ обсудил по телефону с казахстанским лидером актуальные вопросы двусторонних отношений.

«Главы государств обменялись сердечными поздравлениями с наступающим Новым годом, а также затронули некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Казахстана в Москву в ноябре 2025 года», — говорится в сообщении.