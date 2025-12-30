В Кремле заявили, что Токаев осудил атаку беспилотников ВСУ на резиденцию Путина

«Главы государств обменялись сердечными поздравлениями с наступающим Новым годом, а также затронули некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Казахстана в Москву в ноябре 2025 года», — говорится в сообщении.