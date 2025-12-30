Ричмонд
В ПМР въехали более 486 тысяч беженцев с Украины, сообщило МВД

В Приднестровье с февраля 2022 года въехали более 486 тысяч беженцев с Украины.

ТИРАСПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Свыше 486 тысяч беженцев с Украины въехали в Приднестровье с февраля 2022 года, сообщил во вторник пресс-центр МВД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

«Всего с 24 февраля 2022 года въехали в Приднестровье свыше 486 000 иностранных граждан, из них зарегистрировалось в ПМР — более 459 200; воспользовались центрами для беженцев — 2 тысячи 190 человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент в пункте временного проживания «Солнечный» находится 59 постояльцев, из них 13 детей, в общеобразовательных учреждениях ПМР обучаются 422 несовершеннолетних, детские сады посещает 162 малыша с Украины.

По данным властей ПМР, большая часть приехавших в республику украинских беженцев направилась в страны Евросоюза.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

