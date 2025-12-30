Фиксированный размер взноса ОМС на 2026 год в Молдове остается прежним

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Размер фиксированного взноса на обязательное медицинское страхование в Молдове в 2026 году останется прежним и составит 12 636 леев.
Законопроект о фондах ОМС на будущий год принял во втором чтении законодательный форум на своем заключительном в 2025 году заседании.
Согласно документу, размер обязательного страхового взноса в виде процентного отчисления в заработную плату и другие вознаграждения останется на уровне 9%.
Доходы бюджета ОМС прогнозируются на 2026 год в размере 18,83 миллиарда леев, что на 8,3% больше, чем доходы, утвержденные на текущий год. Расходы запланированы на уровне 19,217 миллиарда леев, что на 10,5% выше, чем утвержденная на текущий год.
Предлагаемый размер базового фонда, предназначенного для оплаты медицинских и фармацевтических услуг, составляет 18,66 миллиарда леев.
Таким образом, на первичное здравоохранение выделяется 3,9 миллиарда леев. Соответственно, ассигнования на оказание медицинских услуг медицинскими учреждениями по принципу семейной медицины, а также на общественные медицинские услуги увеличатся на 14,1%. На специализированную амбулаторную медицинскую помощь, включая стоматологические услуги, будет выделено 1,74 миллиарда леев, а на неотложную догоспитальную медицинскую помощь — 2,01 миллиарда леев.
Наибольшая сумма из базового фонда ОМС предназначена для стационарного лечения — 8,98 миллиарда леев, что на 4,3% больше, чем сумма, утвержденная в 2025 году.
По сравнению с текущим годом расходы на возмещаемые лекарственные препараты и медицинские изделия увеличатся на 19,3% и превысят 1,43 миллиарда леев. Сумма в 95,22 миллиона леев предназначена для расширения списка новых возмещаемых лекарственных препаратов и изделий. Прогнозируемая сумма возмещения расходов на медицинские изделия на 43,7% выше по сравнению с 2025 годом.
Фонд развития и модернизации государственных учреждений здравоохранения оценивается в 340,2 миллиона леев. Из этой суммы 240,2 миллиона леев будет направлено на капитальный ремонт ряда государственных медицинских учреждений — Института неотложной медицины, Института кардиологии, Института матери и ребенка, Республиканской клинической больницы имени Тимофея Мошняги, Онкологического института.
По оценкам, в 2026 году дефицит бюджета фонда обязательного медицинского страхования составит 385,2 миллиона леев, который будет покрыт за счет остатка финансовых средств с начала года.