Фиксированный размер взноса ОМС на 2026 год в Молдове остается прежним

Доходы бюджета ОМС прогнозируются на 2026 год в размере 18,83 миллиарда леев, что на 8,3% больше, чем доходы, утвержденные на текущий год. Расходы запланированы на уровне 19,217 миллиарда леев, что на 10,5% выше, чем утвержденная на текущий год.