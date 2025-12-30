Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал указ о защите важных объектов резервистами в 2026 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве вооруженных сил, на сборы для защиты важных объектов.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Направить в 2026 году на специальные сборы граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения», — говорится в документе.

Правительству поручено определить перечень критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения, подлежащих защите. Министерство обороны должно определить перечень воинских частей, обеспечивающих проведение специальных сборов. Указ вступает в силу с 30 декабря.

Закон о сборах резервистов для защиты важных объектов Путин подписал в ноябре. Как ранее пояснял начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, в рамках инициативы «ни о какой мобилизации речь не идет». На сборы планируется привлекать «наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан».

В Генштабе ВС РФ отмечали, что речь в том числе идет об объектах энергетики и транспорта. Там подчеркивали, что резервистов «важно не путать с контрактниками — действующими военнослужащими». «Главное отличие резервистов от контрактников — это совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц», — констатировал Цимлянский. Участникам специальных сборов положены «социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные военнослужащим».