Путин подписал указ о защите важных объектов резервистами в 2026 году

В Генштабе ВС РФ отмечали, что речь в том числе идет об объектах энергетики и транспорта. Там подчеркивали, что резервистов «важно не путать с контрактниками — действующими военнослужащими». «Главное отличие резервистов от контрактников — это совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц», — констатировал Цимлянский. Участникам специальных сборов положены «социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные военнослужащим».