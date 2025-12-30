В «Титановой долине» назначили нового генерального директора

В особой экономической зоне «Титановая долина» назначили нового генерального директора. Им стал Станислав Дорофеев. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. На этом посту он сменил Андрея Антипова, назначенного указом губернатора региона министром экономики.