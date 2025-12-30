В «Титановой долине» назначили нового генерального директора

В особой экономической зоне «Титановая долина» назначили нового генерального директора. Им стал Станислав Дорофеев. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. На этом посту он сменил Андрея Антипова, назначенного указом губернатора региона министром экономики.
— Станислав Дорофеев родился в 1983 году. Окончил Уральский государственный технический университет по специальности «Финансы и кредит». С 2012 года он занимал пост исполнительного директора в «Титановой долине», — сообщили в региональном Департаменте информполитики.
Станислав Дорофеев руководил финансово-экономической деятельностю «Титановой долины», работал с кредитно-финансовыми институтами и органами госвласти, занимался IT-сопровождением процессов и работой с персоналом. Совет директоров «Титановой долины» заключил со Станиславом Дорофеевым контракт на три года.