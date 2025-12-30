Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калифорния подала более 50 исков против Трампа за 2025 год, пишут СМИ

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Калифорния подала 52 иска против президента США Дональда Трампа за 2025 год, сообщает газета San Francisco Chronicles.

Источник: Reuters

Как пишет издание со ссылкой на генпрокурора Калифорнии Роба Бонту, в 80% случаев суды принимали решение в пользу штата, либо же администрация Трампа отказывалась от своих претензий. Отмечается, что федеральные суды заблокировали решения Трампа по некоторым важным вопросам на местном уровне, включая ввод национальной гвардии в Лос-Анджелес и участие в миграционной политике Вашингтона. Вместо этого сэкономленные деньги пошли на финансирование автомагистралей и аэропортов, помощь жертвам преступлений и обеспечение безопасности от потенциальных террористических атак.

Ссылаясь на генерального прокурора, издание пишет, что таким образом за 2025 год Калифорния смогла сэкономить 168 миллиардов долларов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше