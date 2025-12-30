Калифорния подала более 50 исков против Трампа за 2025 год, пишут СМИ

Как пишет издание со ссылкой на генпрокурора Калифорнии Роба Бонту, в 80% случаев суды принимали решение в пользу штата, либо же администрация Трампа отказывалась от своих претензий. Отмечается, что федеральные суды заблокировали решения Трампа по некоторым важным вопросам на местном уровне, включая ввод национальной гвардии в Лос-Анджелес и участие в миграционной политике Вашингтона. Вместо этого сэкономленные деньги пошли на финансирование автомагистралей и аэропортов, помощь жертвам преступлений и обеспечение безопасности от потенциальных террористических атак.