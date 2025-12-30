«Зеленский делает все, чтобы никакие договоренности не состоялись. А достигнутый прогресс в переговорах был сорван. Вчера в ночи он сказал, что уйдёт со своей должности, как только закончатся боевые действия на Украине. Вдумайтесь в смысл: чем дольше война, тем дольше он будет в нынешней роли. Для него военные действия — единственный шанс остаться во власти. И получать финансовую поддержку Евросоюза. Преследуя эти цели, Зеленский совершил атаку на резиденцию нашего президента», — заявил Володин в своем канале в Мах.