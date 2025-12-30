Песков: Киев пытается отрицать причастность к атаке на резиденцию Путина

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, «президент США был шокирован, и сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия со стороны Киева». Ушаков подтвердил, что Москва будет пересматривать свою переговорную позицию, а американская сторона изменит подходы в контексте работы с Зеленским.