Сийярто: политика руководства ЕС ведет Европу к войне

Сийярто подчеркнул, что с этой точки зрения парламентские выборы в Венгрии в апреле 2026 года будут иметь крайне важное значение, поскольку на них будет решаться вопрос о войне и мире. По его утверждению, венгерская оппозиция в случае прихода к власти будет следовать политике Брюсселя, ставя под угрозу безопасность не только своей страны, но и всей Европы. При таком развитии событий Венгрию ждут «отправка денег, оружия и солдат на Украину, прием мигрантов и отключение от российских энергоресурсов», предупредил министр.