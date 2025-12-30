«Война, миграция и энергетическая безопасность. Не вдаваясь в подробности, Брюссель регулярно дает неверные ответы на эти важнейшие вопросы, тем самым препятствуя процветанию европейских народов и, по сути, ставя под угрозу будущее всего континента. Неутешительные результаты брюссельского руководства очевидны: страны Европы день ото дня скатываются к войне, в то время как мигранты наводняют улицы западных городов, а счета за электроэнергию на всем континенте резко увеличиваются», — написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Он напомнил, что Венгрия ясно выразила свои намерения «оставаться в стороне от войны, не принимать мигрантов и не отказываться от российских источников энергии, чтобы у нее были самые низкие коммунальные платежи в Европе». «У нас национальное правительство, поэтому мы опираемся на здравый смысл и реальность, принимая во внимание только один аспект: интересы венгерского народа», — отметил Сийярто.
По его словам, на этом фоне провальная политика Брюсселя, которая «привела Европу к кризису», становится все более очевидной и на континенте «началась патриотическая революция». Министр считает, что венгерскую позицию разделяют «все больше и больше других стран».
Сийярто подчеркнул, что с этой точки зрения парламентские выборы в Венгрии в апреле 2026 года будут иметь крайне важное значение, поскольку на них будет решаться вопрос о войне и мире. По его утверждению, венгерская оппозиция в случае прихода к власти будет следовать политике Брюсселя, ставя под угрозу безопасность не только своей страны, но и всей Европы. При таком развитии событий Венгрию ждут «отправка денег, оружия и солдат на Украину, прием мигрантов и отключение от российских энергоресурсов», предупредил министр.
Избирательная кампания в Венгрии выходит в новом году на финишную прямую. Согласно последним опросам, правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном, опережает по популярности среди избирателей оппозиционную партию «Тиса», однако ожесточенная борьба между ними продолжается.