Лавров назвал главной целью для Европы сохранение киевского режима

«Не вызывает сомнений, что главная цель Брюсселя, Берлина, Парижа, Лондона — сохранить [киевский] режим, который спит и видит, чтобы ему помогли выжить и продолжить контролировать какую-то территорию, где — вопреки всем нормам международного права — законодательно запрещены русский язык и русскоязычные СМИ, где преследуется каноническое православие, сносятся памятники русской истории и культуры, культивируются нацистская идеология и практика, жестоким репрессиям подвергаются оппозиционеры и просто несогласные», — отметил министр.