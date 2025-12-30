МИД Беларуси сделал заявление из-за ситуации вокруг Тайваня

В ведомстве уточнили, что Беларусь внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг острова Тайвань. И отметили, что белорусская сторона поддерживает все усилия китайского правительства по достижению национального воссоединения, защите суверенитета, территориальной целостности.
«Ни одно государство не имеет права вмешиваться во внутренние дела других стран и осуществлять давление, в том числе путем политической, финансовой, военной и иной поддержки», — заявили в МИД Беларуси.
В ведомстве подчеркнули, что подобные действия ведут к эскалации напряженности, а также дестабилизируют обстановку, нарушают баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это, в конечном итоге, подрывает основы международной безопасности.
Тем временем Литва хочет вернуть транзит калийных удобрений из Беларуси через Клайпеду.
Ранее спецпосланник США Джон Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия.
Кроме того, ГАИ перекрыла движение в сторону Смолевичей из-за ДТП под Минском.