МИД Беларуси сделал заявление из-за ситуации вокруг Тайваня

МИД Беларуси отреагировал на ситуацию вокруг Тайваня.

Источник: Комсомольская правда

МИД Беларуси сделал заявление из-за ситуации вокруг Тайваня. Подробности БелТА озвучили в Министерстве иностранных дел.

В ведомстве уточнили, что Беларусь внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг острова Тайвань. И отметили, что белорусская сторона поддерживает все усилия китайского правительства по достижению национального воссоединения, защите суверенитета, территориальной целостности.

«Ни одно государство не имеет права вмешиваться во внутренние дела других стран и осуществлять давление, в том числе путем политической, финансовой, военной и иной поддержки», — заявили в МИД Беларуси.

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия ведут к эскалации напряженности, а также дестабилизируют обстановку, нарушают баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это, в конечном итоге, подрывает основы международной безопасности.

Тем временем Литва хочет вернуть транзит калийных удобрений из Беларуси через Клайпеду.

Ранее спецпосланник США Джон Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия.

Кроме того, ГАИ перекрыла движение в сторону Смолевичей из-за ДТП под Минском.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше